Voorlopige verkiezingsuitslag Nissewaard: ONS blijft de grootste

ONS blijft de grootse partij in de gemeente Nissewaard. Dat blijkt uit de voorlopige verkiezingsuitslag woensdagavond rond 01:30 uur: toen was 50 procent van de stemmen geteld.

ONS heeft zelfs één zetel erbij gekregen. De PvdA is de tweede partij, de PVV - nieuwkomer in de raad - is de derde in de lijst. Ook Nissewaard Lokaal heeft er zetels bij en stijgt van twee naar vier zetels.

Verliezers zijn CDA, D66 en ChristenUnie-SGP. Lokale partij LOB verdwijnt uit de raad en hetzelfde geldt voor Trots op Nederland.

Rond de klok van 01:30 uur was de helft van de stemmen geteld, de gemeente was daarmee de laatste in de regio.