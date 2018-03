Lokale partijen doen goede zaken

Lokale partijen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen goed gescoord. In 164 van de 335 Nederlandse gemeenten won een plaatselijke fractie.

In de regio Rijnmond werden of bleven lokale partijen de grootste in onder meer Rotterdam (Leefbaar Rotterdam), Capelle aan den IJssel (Leefbaar Capelle), Dordrecht (Beter voor Dordt) Barendrecht (Echt voor Barendrecht), Gorinchem (Stadsbelang en Democraten Gorinchem), Vlaardingen (ONS Vlaardingen) en Lansingerland (Leefbaar 3B).

De gevestigde landelijke partijen hebben nog geen klip en klaar antwoord gevonden op de lokale partijen. VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Alexander Pechtold probeerden in aanloop naar de verkiezingen nog te benadrukken dat hun raadsleden ingangen hebben bij het provinciaal en landelijk bestuur.

Pechtold noemde lokale partijen "een snelweg zonder afrit". Ze hebben hun wortels misschien wel in de samenleving, maar geen toegang tot de boomtoppen van Brussel of het Binnenhof, stelde hij.