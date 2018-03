Deel dit artikel:











PVV verovert overal raadszetels Archieffoto

In elke gemeente waar de PVV meedeed aan de verkiezingen heeft de partij zetels veroverd of behouden. Er kon in dertig gemeenten op de partij van Wilders worden gestemd.

In Rotterdam veroverde de PVV twee zetels. Vooraf werd gedacht dat de partij een forse concurrent zou zijn voor Leefbaar Rotterdam. Maar dat bleek niet het geval. Leefbaar Rotterdam leed wel zetelverlies, maar bleef veruit de grootste partij van de stad. In Nissewaard kwam de PVV vanuit het niets op vijf zetels. In Dordrecht sleepte de partij drie zetels in de wacht.