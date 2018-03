Verkiezingsuitslag gunstig voor Feyenoord City

De plannenmakers van Feyenoord City kunnen opgelucht adem halen. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam is dusdanig dat er geen onverwachte wending vanuit het stadhuis hoeft te worden verwacht.

De partijen die al langer kritische kanttekeningen plaatsen bij Feyenoord City en een nieuw te bouwen stadion (SP, Partij voor de Dieren, PVV en Groen Links) komen tot slechts 10 van de in totaal 45 gemeenteraadzetels. Het overgrote deel van de nieuwe raad ziet een stadion aan de Maas als aanjager van Feyenoord City wel zitten, al stellen zij voorwaarden waaraan zowel de club als de plannenmakers zich moeten houden.

De partij die het felst gekeerd is tegen Feyenoord City en het vervangen van de Kuip door een nieuw stadion, het Stadsinitiatief van voormalig D'66-raadslid Jos Verveen, wist geen enkele zetel te veroveren.

De gemeenteraad stemde een jaar geleden voorlopig in met steun aan een nieuw stadion voor Feyenoord. In totaal wil de stad Rotterdam 135 miljoen euro steken in het project dat rond 400 miljoen euro kost (35 miljoen in infrastructuur, 40 miljoen in aandelen en 60 miljoen in grond die daarna in erfpacht wordt uitgegeven). Aan het eind van dit jaar wordt bekeken of de voorwaarden en deadlines die zijn gesteld ook daadwerkelijk zijn gehaald. Pas dan volgt een definitieve toezegging.

Het gehele project Feyenoord City is geraamd op 1,4 miljard euro, waarbij rond het stadion een strip met mega-stores en een bioscoop moet komen plus veel nieuwe woningen. De Kuip zou dan worden getransformeerd tot woon- en vrijetijds-complex met een atletiekbaan en een bierbrouwerij.

Feyenoord zelf bepaalt komende zomer of het ja of nee zegt tegen de nieuwbouwplannen. Dit hangt af voornamelijk af van het financieringsmodel dat wordt voorgesteld door de plannenmakers. Tegenstanders van het project verwijten de club tunnelvisie, omdat er in hun ogen niet goed is onderzocht of renovatie van de Kuip zinvol zou zijn.