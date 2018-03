Beveiliging spoor van Hoekse Lijn blijft zorgpunt

De spoorbeveiliging van de Hoekse Lijn kost meer tijd dan verwacht. Het aanpassen van de software vergt twee maanden extra. Maar de oplevering van de metroverbinding in het laatste kwartaal van dit jaar is niet in het geding. Dat schrijft wethouder Visser aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Deskundigen hebben in de aanloop van het project de beveiligingssoftware als één van de moeilijkste onderdelen benoemd. Zij noemden een jaar voorbereiding reëel. Toch was er in het ombouwtraject van trein naar metro maar drie maanden ingeruimd voor het onderdeel.

Wethouder Visser schrijft verder dat er ook nog een probleem is met de overdracht van de lijn naar de RET. In de eerste fase zijn niet alle afspraken vastgelegd in contracten. Dat moet worden opgelost.

Vervangend vervoer



In overleg met de RET is ook een aantal zaken aangepast in het huidige vervangend vervoer tussen Schiedam en Hoek van Holland. Zo zijn de reiskosten voor reizigers naar beneden gebracht.

Andere zaken blijken niet uitvoerbaar. Zo mogen de bussen tijdens files niet over de vluchtstrook rijden. Volgens Rijkswaterstaat is dat te gevaarlijk, omdat de strook niet overal breed genoeg is en er niet overal uitwijkplekken voor pechgevallen zijn. Ook is het inzetten van touringcars om allerleiredenen niet mogelijk.

Reizigers van lijn 713 moeten de komende periode rekening houden met extra reistijd. Spoorwegovergangen worden namelijk elke keer tien minuten afgesloten, zolang de spoorbeveiliging niet operationeel is.

De Hoekse Lijn zou in september 2017 gaan rijden, maar de oplevering liep fors uit. Het dossier kostte wethouder Pex Langenberg (D66) in februari de kop.