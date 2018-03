Peter Houtman scoort voldoende stemmen

Peter Houtman blijft het goed doen in de politieke arena. De oud-spits van Feyenoord en stadionspeaker haalde als lijstduwer van de lokale partij ONS in Nissewaard voldoende stemmen voor een zetel. Maar ook deze keer staat hij zijn plek af.

''Ik heb het vooraf duidelijk aangegeven. Ik help de partij graag als lijstduwer, maar ik ga niet in de raad zitten. Daarvoor heb ik het te druk'', aldus Houtman.

Met 287 stemmen was Houtman qua prestatie de nummer 6 van ONS. De partij haalde 14 van de 37 zetels.

In 2010 ging de oud-prof voor het eerst de politiek in. In 2014 werd hij herkozen, maar zag Houtman wegens werkzaamheden af van een raadszetel.

Peter Houtman werd onlangs getroffen door een hartinfarct. Hij is nog herstellende.