Ex-voorman PvdA: Barbara Kathmann was beste lijsttrekker in twintig jaar

Een lage opkomst. Het is "een Rotterdamse ziekte", zegt voormalig PvdA-lijsttrekker Peter van Heemst over het feit dat meer dan de helft van de Rotterdammers woensdag het rode potlood links liet liggen. "De grote winnaar is de Partij van de Thuisblijver."

Van Heemst was in 2006 zelf lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam. "Het lijkt alweer een eeuw geleden", lacht hij. Toch weet hij de uitslag nog goed: Achttien zetels in een nek-aan-nekrace met Leefbaar Rotterdam. De uitslag van woensdagavond steekt daar schril tegenaf: Leefbaar elf zetels, de PvdA vijf.

Aan lijsttrekker Barbara Kathmann heeft het verlies van de PvdA niet gelegen, stelt Van Heemst. "Kathmann is een echte knokker. Ik vind dat ze niet de uitslag heeft gekregen die ze verdiende. Als ik terugblik op twintig jaar lijsttrekkers van de PvdA in Rotterdam dan vind ik haar de beste van allemaal."

Vers Beton

Zelf is Van Heemst uit de politieke arena gestapt. Hij noemt zich tegenwoordig politiek analist en schrijft columns voor het Rotterdamse online-tijdschrijft Vers Beton. Voor dat blad maakte hij ondermeer een Verkiezingschecklist, waarin hij lezers bijvoorbeeld tipte om op de verkiezingsavond De Juichende Verliezer in de gaten te houden.

Van Heemst: "Ik had voorspeld wat er zou gebeuren. Leefbaar Rotterdam heeft een heel knappe campagne gevoerd. Ze verliezen wel drie zetels, maar de partij heeft de schade geweldig goed weten te beperken. En wat je dan ziet is hetzelfde als vorig jaar, toen de VVD landelijk zetels verloor, maar wel de grootste bleef: dan staat de lijsttrekker toch te juichen. Dus in Rotterdam stond een gelukkige Eerdmans."

"Barbara Kathmann had natuurlijk een beremoeilijke avond. De partij gaat in gestage lijn omlaag. Maar ik vond dat ze zich kranig weerde. Ze heeft haar verlies royaal gepakt en was de rest van de avond toch weer bezig met: hoe gaan we verder in Rotterdam?"

Joker

"De PVV was een enorme tegenvaller", gaat hij verder. "De partij had in Rotterdam een joker neergezet. Iemand die heel vaak werd uitgelachen, áls hij al een keer ergens optrad. De partij heeft bovendien de strijd met DENK weggegeven. Zo'n tweestrijd, waarbij partijen elkaar in de haren vliegen, had de club van Wilders een enorme boost kunnen geven. Maar dat duel lieten ze nu over aan Leefbaar Rotterdam. Het resultaat is dat Leefbaar zichzelf heel sterk naar voren heeft kunnen schuiven in de campagne. Het was klungelwerk bij de PVV en het is van kwaad tot erger gegaan."

Bij het vormen van een nieuwe coalitie is er volgens Van Heemst nog van alles mogelijk. "VVD, CDA en Leefbaar komen niet aan een meerderheid. Voor een meerderheid is D66 nodig, al denk ik dat D66 die stap niet graag zet. De druk op D66 was gisteravond al groot en die zal alleen maar groter worden."

Van Heemst herinnert zich de D66-tactiek van vier jaar geleden nog goed. Toen wilde Leefbaar ook graag met de Democraten in zee, "Toenmalig lijsttrekker Salima Belhaj heeft Leefbaar bij de onderhandlingen als een citroen uitgeperst. Eerst moest Eerdmans alles afzweren wat Wilders zei, daarna moest hij een wethouder inleveren, de VVD laten vallen. Belhaj vroeg, Eerdmans draaide."

Rust in de tent

Die geschiedenis zou zich heel goed kunnen herhalen, zegt hij. "Maar: we hebben nog een andere mogelijkheid. Dat is waar elke partij nu mee kan dreigen: een college zonder Leefbaar. Met CDA, VVD, D66, GroenLinks, PvdA en SP."

"Het zijn inderdaad veel kikkers in een kruiwagen. Maar dat is helemaal niet zo erg. Het betekent ook dat iedereen een wethouder kan leveren en moet samenwerken met veel partijen in de raad."

"Ik denk dat alle lijsttrekkers al een zeer uitgesproken voorkeur hebben. Daar zijn het lijsttrekkers voor. Ze hebben vannacht natuurlijk allemaal al gebeld met Jesse Klaver en Alexander Pechtold. Nee, die hebben hun instructies echt al binnen binnen, hoor. En als de linkse partijen nog vasthouden aan het idee van het Links Verbond kan het nog heel verrassend lopen in de Rotterdamse politiek."

Een college met deze zes partijen zou voor iets bijzonders kunnen zorgen, zegt het voormalige raadslid. "We hebben de laatste twintig jaar nog nooit een college gehad waarmee het vier jaar lang rustig was. Dat bestaat in Rotterdam eigenlijk niet: rust in de tent..."