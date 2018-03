Rotterdammer krijgt gebiedsverbod na aftuigen vriendin

Een 23-jarige Rotterdammer mag voorlopig niet in de buurt van het huis van zijn vriendin komen. De man wordt ervan verdacht haar ernstig mishandeld te hebben. Hij zou haar onder andere hebben geslagen en geschopt met schoenen met stalen neuzen.

De vrouw belde zondagochtend vroeg de politie. Ze zei die nacht bij een ruzie door haar vriend te zijn afgetuigd. In de woning in Rotterdam-Zuid vond de politie een vuurwapen. Dat is in beslag genomen.

Het slachtoffer is door agenten naar de eerste hulp gebracht. Daar bleek dat ze haar neus had gebroken en gewond was aan haar rug.

De dader is een bekende van de politie.