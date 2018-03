Deel dit artikel:











Politie neemt 150.000 euro in beslag in Rotterdam Bij de ondermijningsactie is 150.000 euro in beslag genomen (Foto: Politie Eenheid Rotterdam) Ook zijn er auto's in beslag genomen (Foto: Politie Eenheid Rotterdam)

Bij een grote actie tegen witwassen en ondermijning heeft de politie dinsdag 150 duizend euro in beslag genomen. Dat geld werd uit meerdere woningen in een appartementencomplex aan de Pompenburg in Rotterdam gehaald. Twee mensen zijn aangehouden.

De politie heeft de zoekactie wekenlang voorbereid. Omdat er mogelijk criminele activiteiten zouden plaatsvinden, gingen agenten langs de deur bij achttien adressen in appartementencomplex de Pompenburcht. Bij drie woningen kwam het tot een doorzoeking. In een van die woningen vonden agenten een hoeveelheid harddrugs, vermoedelijk cocaïne, en een groot bedrag contant geld. De 62-jarige bewoner werd gearresteerd op verdenking van witwassen. Bij een ander adres stuitte de politie op nog meer geld. In deze woning stonden ook geldtelmachines en andere spullen die te linken zijn aan de handel in drugs. Ook is de auto die op de parkeerplek van de woning stond in beslag genomen. Een tweede verdachte, een vrouw van 28, werd aangehouden in een woning waar onder meer vijftien dure merktassen en drie compressoren stonden. Volgens de politie heeft de actie informatie opgeleverd die mogelijk van belang is voor een ander rechercheonderzoek.