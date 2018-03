De hond van de familie Sonneveld, Judith Visser over Zondagskind, topfossielen in natuurhistorische musea en tweedehands bouwmarkt Buurman in Chris Natuurlijk 24 maart

Op zoek naar Teddy

In museumwoning Huis Sonneveld in Rotterdam, vertelt de Rotterdamse kunstenaar Kees Touw over De hond van de familie Sonneveld. Naar aanleiding van vijf oude foto's uit een familiealbum van een oom en tante gaat de kunstenaar op zoek naar de foxterriër op een van de foto's. De foxterriër was van Bertus en de hond heette Teddy. Wie was Bertus? Dat was iemand van Van Nelle. Die ging vaak naar het buitenland met vrouw en kinderen. Voor de hond was een logeeradres nodig. Zodoende. Het verhaal van de foxterriër en de looproutes van en naar het logeeradres zijn verwerkt in De hond van de familie Sonneveld, een tentoonstelling die tot 22 april te zien is in Walgenbach Art & Books in Rotterdam-Zuid.

Zondagskind

Chris Natuurlijk wandelt met Judith Visser en haar drie honden door de duinen van haar woonplaats Rockanje. Honden spelen een belangrijke rol in het leven van de schrijfster die Asperger heeft, een vorm van autisme. Haar nieuwe boek Zondagskind is een autobiografische roman over opgroeien met Asperger. Chris Natuurlijk praat met de schrijfster over haar boek, haar honden, haar liefde voor de natuur en het verwezenlijken van haar dromen om schrijfster te worden en te wonen in Rockanje.