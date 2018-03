Deel dit artikel:











Geen celstraf voor hacken Albert Schweitzer Ziekenhuis Het Albert Schweitzer Ziekenhuis

De 23-jarige man die het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht had gehackt, hoeft niet de cel in. De rechter in Rotterdam legt hem een voorwaardelijk celstraf van één jaar op, een taakstraf van 240 uur en een geldboete van 1500 euro.

De Dordtenaar had ook medestudenten van de HBO-opleiding Rotterdam Mainport University opgelicht. Hij stuurde hen nep-mails waarin werd gevraagd collegegeld te betalen. Bij het hacken probeerde hij salarissen van ziekenhuispersoneel naar eigen rekening te krijgen. Eerder was dat al gelukt bij transportonderneming DSV. Justitie had twee jaar cel geëist. De rechter ziet daar vanaf omdat de man nog jong is. "Sinds zijn aanhouding in april 2016 heeft hij zijn leven kennelijk op de rit gekregen. Hij studeert en heeft een baan. Daarnaast wordt hij binnenkort vader." Computergebruik

De man komt wel twee jaar onder toezicht van de reclassering te staan. Dat betekent onder meer dat hij behandeling moet volgen en dat zijn computergebruik in de gaten wordt gehouden. Daarnaast moet hij DSV een schadevergoeding van 8000 euro betalen. De verdachte had gezegd dat hij het oplichten en hacken in opdracht van anderen had gedaan en dat hij onder zware druk had gestaan. De rechtbank vindt die verklaring niet aannemelijk.