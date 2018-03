Noordelose weldoeners kopen postkoetspub Zwarte Paard op

De oude postkoets-uitspanning Het Zwarte paard , de enige bruine kroeg in de wijde Noordelose omtrek is behouden gebleven, door een spontane wilde weldoen-actie van de tuinonderhoud en kraanverhuurfamilies Wallaard en van der Eijk.

Dankzij de geld-injectie is het tot voor kort in deplorabele staat verkerende antieke biljartcafe inmiddels met vereende krachten opgeknapt en fundamenteel geschikt gemaakt voor de Alblasserwaardse loop naar de pomp-, en andere dorps-activiteiten plus 't grootste jaarmarkt van Nederland-feest.

Net als de krijt uw topje-competitiebiljarters en de andere frequentees met hun nageslacht kunnen net als de struise uit Rotterdam Hilligersberg afkomstige slijter annex uitbaatster Bianca van der Heiden het geluk en dus de lol niet op.

Met een groot feest, dat geen feest is geweest als niet de complete 1800 zielen tellende dorpspompgemeenschap het meegebeest, wordt de wederopknap van het Zwarte Paard omstandig pleziervertiert.

Vloggenist Jack F Kerklaan loopt lavast op de feestiviteitgenakingszaken vooruit......