Pakketbezorger beroofd van telefoons in Rotterdam-Zuid

In de wijk Rotterdamse wijk Bloemhof is donderdagmiddag een pakketbezorger beroofd. Het 64-jarige slachtoffer was aan de Seringstraat om daar telefoons af te leveren toen hij werd belaagd door twee mannen.

De twee gristen de telefoons weg uit de bestelwagen van de bezorger en sloegen vervolgens op de vlucht. De mannen zouden een grote boodschappentas bij zich hebben gehad. Ze droegen zwarte kleding met capuchons. De pakketbezorger uit Vucht kwam met de schrik vrij.