De twee (politieke) werelden van Rotterdam-Bloemhof

In Huis van de Wijk De Oleander ging tijdens de landelijke verkiezingen in 2017 meer dan 50% van de stemmen naar DENK.

Hemelsbreed zal het niet meer dan 500 meter zijn, maar politiek gezien is het een andere wereld. Het Rotterdamse Bloemhof kent twee gezichten. Aan de ene kant van het water wordt er op rechts gestemd en aan de andere kant op NIDA en DENK.

De scheidslijn wordt grofweg gevormd door het water langs de Lange Hilledijk. Ten oosten werd er in 2017 door meer dan 30 procent van de kiezers op de PVV gestemd. Steek je het water over naar het westen dan kom je in een gebied waar tijdens de laatste landelijke verkiezingen meer dan de helft koos voor een partij met een Islamitische signatuur.

"Het zijn inderdaad twee werelden", wordt gezegd op straat. "Ik kom eigenlijk nooit aan die kant van de weg. Dan voel ik me in het buitenland. Maar ook: "Als ik daar loop heb ik het gevoel dat er op me wordt neergekeken." En: "Wat mij betreft wordt er meer gemengd. Lijkt me een stuk gezellig."



Maurice Laparlière sprak op verkiezingsdag met kiezers aan beide kanten van de Lange Hilledijk en maakte bovestaand videoverslag.