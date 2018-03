Robin van Holst (Red De Kuip): college moet in gesprek met 'Stadion op Zuid'

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing wijst er op dat de partijen die kritisch zijn op Feyenoord City een minderheid behalen. SP, Partij voor de Dieren, PVV, Stadsinitiatief Rotterdam en GroenLinks komen samen tot slechts 10 van de in totaal 45 gemeenteraadszetels en dat is slecht nieuws voor Feyenoorders die de Kuip niet willen verlaten.

Robin van Holst van 'Red De Kuip' en Stadsinitiatief Rotterdam roept de nieuwe coalitie toch op om te luisteren naar de kritieken op Feyenoord City en in gesprek te gaan. "Twee weken geleden is er een groep opgestaan, genaamd 'Stadion op Zuid'. Dat zijn een aantal knappe koppen die Feyenoord liefhebben, maar zij hebben grote twijfels over het project. Ik zou zeggen ga in gesprek met deze groep."

De politicus zou graag zien dat de waarschijnlijke coalitiepartijen, D66 en Leefbaar Rotterdam, vaker de mening te polsen in de stad. "Dat zijn partijen die staan voor volksraadplegingen en referenda. Zeker bij dit soort grote projecten zouden die partijen dit in praktijk moeten brengen, want dit project heeft grote gevolgen voor alle Rotterdammers."

Teleurstelling

Van Holst was zelf ook verkiesbaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar zijn partij behaalde vooralsnog geen zetels. Hij is dan ook teleurgesteld over de uitslag. "Ik vind de uitslag lastig, Feyenoord City is met de gemeenteraadsverkiezingen helaas niet echt een onderwerp geweest. Afgezien van een aantal oproepen van Feyenoord-fans, die opriepen om op partijen te stemmen die tegen Feyenoord City waren. Het onderwerp is een beetje ondergesneeuwd", aldus Van Holst.

Luister het volledige interview met Robin van Holst hierboven, waarbij hij ook aangeeft waarom Feyenoord City niet echt naar boven is gekomen in de verkiezingsstrijd.