Halfnaakte inbrekers en meer in Bureau Rijnmond

Het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond besteedt donderdag onder andere aandacht aan inbrekers met een ontbloot bovenlijf en op blote voeten.

In Hellevoetsluis werden in de nacht van 1 op 2 februari in acht personenauto’s ingebroken met navigatiesystemen en airbags als buit. Bijzonder is de manier waarop de daders de auto’s open kregen. Van de inbrekers zijn beelden. Wie (her)kent ze?

Scherpe beelden zijn er van een inbreker die zijn slag sloeg in twee woningen aan de Boezemkade in Rotterdam. Van de kijkers van Bureau Rijnmond wordt gevraagd wie hem herkent.



Een 14-jarige jongen gaat met twee vrienden met de metro naar Rhoon. Als de metro op station Zuidplein stopt, grist een onbekende jongen een mobieltje uit zijn hand en rent weg. Het slachtoffer laat het er niet bij zitten en zet de achtervolging in. In de naastgelegen parkeergarage weet hij de dader te achterhalen, maar de buitgemaakte telefoon is dan al verdwenen. Van de dief zijn goede beelden.Een 78-jarige inwoonster van Schiedam werd op 13 maart slachtoffer van een geslepen babbeltruc. Bureau Rijnmond laat in een reconstructie zien wat er die dag gebeurde.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.