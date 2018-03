Deel dit artikel:











Vriendelijke vrouw bestolen in haar eigen huis babbeltruc_schiedam_01_1811 babbeltruc_schiedam_02_1811 babbeltruc_schiedam_03_1811

Babbeltrucs komen in soorten en maten. In Schiedam wordt een bejaarde vrouw het slachtoffer van een andere vrouw. Die trekt alle registers open: een zalfje, een therapiesessie en een hond. En uiteindelijk met succes. De verdachte blijft een half uur bij de vrouw binnen en na dat half uur is haar portemonnee weg…