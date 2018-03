Deel dit artikel:











Moderne autokrakers slaan toe in Hellevoetssluis autokrakers_hellevoetsluis_03_1811 autokrakers_hellevoetsluis_02_1811 autokrakers_hellevoetsluis_04_1811

In de nacht van 1 op 2 februari zijn maar liefst acht auto’s opengebroken in Hellevoetsluis. Onder meer aan de Plaggenweide in de Ravense Hoek.