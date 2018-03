Tekenen op de bedrand van zieke kinderen

Zieke kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis kregen donderdag een bezoekje van tekenaars. De stichting Tekenen voor Kinderen wil deze kinderen graag opvrolijken met tekeningen.

"Op een tekening kan alles. In het ziekenhuis moeten zij alles ondergaan en juist op de tekening zijn zij de baas", vertelt tekenaar Edward Stierman. Hij werkt vooral vanuit de impulsen die het kind hem geeft. Het kind zet bijvoorbeeld drie willekeurige strepen op een blanco vel, waarna Stierman er een tekening van maakt. "Zij vertellen wat ze willen en ik maakt het."

De tekenaars kunnen bij alle zieke kinderen die graag een tekening willen hebben terecht. "Zelfs bij kinderen die geïsoleerd worden van contact met anderen. Dan krijgen wij beschermende kleding aan, waardoor het toch mogelijk wordt om een tekening te maken in hun kamer."

Stierman doet het werk met liefde, maar maakt ook nare dingen mee. "Een kind wilde een tekening hebben, en twee dagen later hoorde ik dat hij was overleden. Dat hakt er wel in. Hoe langer je hier mee bezig bent, hoe meer je het belang er van inziet."