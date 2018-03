Deel dit artikel:











14-jarige jongen beroofd op metrostation Zuidplein beroving_zuidplein_02_1811 beroving_zuidplein_01_1811 beroving_zuidplein_03_1811

Een 14-jarige jongen is met twee vrienden per metro op weg naar Rhoon. Op station Zuidplein wordt zijn telefoon uit zij hand gegrist. Dat pikt de 14-jarige niet. Hij zet de achtervolging in. En met succes, maar als hij de verdachte heeft achterhaald blijkt dat die zijn buit al heeft afgegeven.