Inbrekers tonen torso in Rotterdam Charlois inbrekers_charlois_05_1811 inbrekers_charlois_02_1811 inbrekers_charlois_01_1811

Inbrekers en overvallers die we tonen in Bureau Rijnmond hebben vaak nagedacht over hun kleding: vaak zwart, veel petjes en handschoenen. Twee inbrekers op Katendrecht doen daar niet aan. Sterker nog: ze dragen überhaupt heel weinig kleding. Ze slaan met ontbloot bovenlichaam toe. En één van hen heeft een opvallende tatoeage.