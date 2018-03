Groot deel Rotterdammers niet naar de stembus

Niet iedereen heeft even veel vertrouwen in de politiek

Het leek alsof alle ogen woensdag op de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen waren gericht. Toch bracht een groot deel van de Rotterdammers uiteindelijk géén stem uit.

Meer dan vijftig procent van de Rotterdamse stemgerechtigden bleef woensdag thuis, zo’n 46.8% stemde wel. Ook in het stadsdeel Kralingen zijn de meningen over het gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen verdeeld.

"D'r gebeurt toch niks, ze doen uiteindelijk precies waar ze zelf zin in hebben", vertelt een dame. Ze koos er op woensdagmiddag bewust voor om niet naar de stembus te gaan. "Er is weinig vertrouwen in de politiek, ik denk dat het daar aan ligt", vult iemand haar aan.

Elders in de wijk klinkt een wat optimistischer geluid. "Waarom ik wel heb gestemd? Het gaat hier in de buurt allemaal hartstikke goed, maar het is ook fijn om te weten dat het zo blijft", meent een studente. "Jammer", merkt een winkelende dame op. Niet stemmen is zonde, vindt ze. "Dan mag je achteraf ook niet klagen."