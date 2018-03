CDA’ers Zwijndrecht moeten loten om zetel

De CDA'ers Mirjam Slobbe en Frans de Jong moeten loten om een plaats in de gemeenteraad van Zwijndrecht. Ze kregen woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen allebei 160 voorkeursstemmen.

Volgens de kieswet is op zo'n moment niet de plek op de kandidatenlijst doorslaggevend, maar moeten er lootjes getrokken worden.

De kandidaten mogen officieel niet zeggen dat ze het raadslidmaatschap aan de ander gunnen, maar in de praktijk is dat wel mogelijk. Na de loting mag de winnaar namelijk beslissen om af te zien van het raadslidmaatschap. In dat geval gaat de verliezer er alsnog met de buit vandoor.

Of daar nu al afspraken over zijn gemaakt, wil het CDA in Zwijndrecht niet zeggen. "Laten we eerst maar eens de loting van vrijdag afwachten", aldus Slobbe.