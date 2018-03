Dries Mosch is Rotterdam weer aan het 'ont-Driesen'

Hoofdredacteur Ib Haarsma liep donderdag op de stoep van RTV Rijnmond in het Lloydkwartier onverwachts Dries Mosch tegen het lijf. De nr. 48 op de lijst van Leefbaar Rotterdam was bezig zijn verkiezingsborden op te ruimen. Afgelopen dagen voerde hij een last-minute campagne om met voorkeursstemmen in de raad te komen.

"Kijk, we hebben al een vrachie weggebracht, dus de stad is verschoond van deze hele knappe gozer", zegt Mosch voor de camera van Ib Haarsma, terwijl hij zijn achterklep opent en een stapel campagneborden laat zien.

"Ik ben de laatste die in pak is gegaan, maar wel de eerste die het weer netjes opruimt", vertelt Mosch trots. Of dat waar is, is de vraag. Donderdagmiddag was ook Stadsinitiatief al aan het opruimen. Maar de eer om de eerste te zijn, laten we graag aan de vrolijke Mosch.