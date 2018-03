Politie onderschept 3600 kilo hasj in Spaanse Polder

Deel dit artikel:











Bij een bedrijf in opslagboxen op het Rotterdamse industriegebied Spaanse Polder is deze week 3600 kilo hasj in beslag genomen. De politie hield acht mensen aan. Ook werden bij doorzoeking van een woning twee vuurwapens gevonden.

De hasj waren in een container uit Libanon aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar was een tip over binnengekomen. Het onderzoek leidde naar het bedrijf aan de Thurledeweg. Daar zou de container gelost worden. Aanwezig waren acht mannen, die moesten mee naar het bureau. Een 60-jarige Nederlander en twee Libanezen van 41 en 71 zitten nog vast, de vijf anderen zijn heengezonden.