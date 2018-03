Schiedam krijgt jongste raadslid ooit

Voor Schiedam is hij het jongste raadslid ooit: Tom Janssen. Hij studeert econometrie aan de Erasmus Universiteit, heeft voor het eerst mogen stemmen en maakt op zijn negentiende jaar zijn entree in de lokale politiek. Als de nummer vijf van de VVD.

"Ik denk niet dat alle 19-jarigen de politiek in willen, maar ik heb een sterke mening en daar kan je mee op de bank gaan zitten, twitteren of boze brieven schrijven. Maar in de gemeenteraad kan je jouw ideeën echt in de praktijk brengen en dat is veel leuker."

De bode van de gemeente Schiedam die het kersverse raadslid de raadszaal laat zien, is onder de indruk: "Heel knap en klinkt heel goed. Die jongen komt er wel", zegt bode Aga Erdogan.

Het jongste raadslid heeft zijn politieke agenda voor de komende vier jaar al klaar. "Ik wil me inzetten voor een veiliger Schiedam, een bereikbaarder Schiedam en een Schiedam waar veel aandacht is voor sportverenigingen."

De liberalen zijn in Schiedam met zes van de vijfendertig zetels de grootste geworden en voor de VVD is dat een historische overwinning. De partij is aan zet om een college te vormen en dus wethouders te leveren. Maar dat is nog iets te vroeg voor Tom Janssen. "Ik ga me eerst concentreren op het raadslidmaatschap."