Op kerstavond in Rotterdam aangehouden terreurverdachten blijven vastzitten

'We willen iets doen in Rotterdam met kerstmis'. Het klinkt niet erg onheilspellend en kan zomaar gaan over een leuke kerst in de Maasstad. Maar als zo'n bericht wordt gevolgd door Whatsappjes met de tekst 'War is coming' en 'Nog twee dagen', wordt het al minder gezellig. Twee van de vier mannen achter de chats stonden donderdag als terreurverdachte voor de rechter. Die besloot dat ze voorlopig drie maanden langer vast blijven zitten.

De verdachten zijn de 21-jarige Secan A. uit Vlaardingen en de nu 30-jarige Altaf Y. uit Zweden. Ze werden op kerstavond vorig jaar in de Witte de Withstraat in Rotterdam door de anti-terrorismeeenheid uit een auto gehaald en afgevoerd, samen met twee mannen uit Delft en Gouda. Die bleven verdacht, maar werden wel voorlopig vrijgelaten. A. en Y. bleven vastzitten.

De Nederlandse politie was getipt over de in Irak geboren Altaf Y. Hij stond in Zweden bekend als IS-sympathisant en werd verdacht van terrorisme. Maar van een concrete dreiging van een aanslag was geen sprake. "En ís ook niks van bekend", aldus Wim de Bruin van het Landelijk Parket dat onderzoek doet naar de vermeende jihadisten.

Dat er aanwijzingen zijn dat de mannen iets van plan waren, mag volgens hem duidelijk zijn. "Ze zitten natuurlijk niet voor niets vast." Bij de Vlaardinger zouden naast video's over aanslagen lijstjes zijn gevonden over brandstoffen, observatiemiddelen en vuurwapens.

Maar of ze echt plannen voor een aanslag hadden, al dan niet in Rotterdam, staat nog steeds niet vast. De twee mannen ontkennen. De Zweedse Y. zou volgens zijn advocaat thuis juist hebben geholpen bij het deradicaliseren van terreurverdachten. Zelf verklaarde hij dat hij in Nederland een netwerk wilde opbouwen voor oorlogsslachtoffers. Ook was hij hier om een vrouw te ontmoeten.

In de rechtzaal donderdag vroeg de advocaat om vrijlating van de Zweedse verdachte. De rechter ging daar niet in mee. Vlaardinger Secan A. was er niet. Hij zou onlangs zijn ingestort. Zijn advocaat vroeg de rechter om een psychologisch onderzoek.

De twee moeten begin juli opnieuw voor de rechter verschijnen.