Deze bedrijven leggen het Theemswegtracé aan

Een groep van vijf bouwbedrijven gaat beginnen met de aanleg van een 4 kilometer lang viaduct in het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven. Het gaat om Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants.

Het Theemswegtracé zorgt ervoor dat goederentreinen niet langer over de Calandbrug bij Rozenburg hoeven. Die hefbrug moet vaak open voor schepen die naar de Brittanniëhaven varen en dat hindert het treinverkeer.

Havenbedrijf Rotterdam heeft de eerste klus aan de groep bedrijven gegund. De bouw van het viaduct begint nog dit jaar en moet in 2020 afgerond zijn. Daarna moeten de treinsporen nog worden verlegd.

In totaal kost de aanleg van het Theemswegtracé 300 miljoen euro, waarvan 62 miljoen euro als subsidie door de Europese Unie wordt betaald. Het resterende bedrag wordt door het Havenbedrijf en het Rijk betaald.



Er is ook een fimpje over het nieuwe tracé gemaakt: