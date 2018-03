'Wijkpark Oude Westen lijkt wel het nieuwe Perron Nul'

Een aantal bezoekers van het wijkpark Oude Westen in Rotterdam is de overlast van rondhangende groepen zat. Ze roepen de gemeente op maatregelen te nemen.

"Onze tuin grenst aan het park", zegt Marlou Vos van Werkgroep Vrienden van het Wijkpark.

"De bankjes zijn het vaste bezit geworden van groepen mensen die hier vanaf de ochtend grote hoeveelheden alcohol innemen. Die worden dan steeds luidruchtiger."

De situatie in het wijkpark roept volgens de werkgroep herinneringen op aan de drugsoverlast rond Perron Nul. Dat was een terrein bij Rotterdam Centraal waar jarenlang heroïneverslaafden hun methadon kregen.

De werkgroep schrijft in een brandbrief: "De blikken en flessen vinden we dagelijks in de prullenbakken en heel vaak naast de prullenbakken en in de bosjes. Eenmaal is er een ruit gesneuveld door een dronken parkbezoeker. Een andere keer heeft een alcoholist, toen hem gezegd werd weg te gaan, de parkwachtster een klap gegeven, waardoor zij wekenlang haar werk niet heeft kunnen doen."

Volgens Vos ging het allemaal de verkeerde kant op toen de gemeente twee jaar geleden een ontheffing verleende om in de zomer alcohol te kunnen drinken in het park. Dat gold voor verschillende parken omdat een meerderheid van de Rotterdammers vond dat mensen gezellig in het zomerzonnetje in een park een glaasje wijn moeten kunnen drinken.

Zodra het zonnetje even te voorschijn komt, trekt het park luidruchtige groepen aan. Er is meerdere malen ingesproken bij de gebiedscommissie, maar zonder resultaat.

De werkgroep wil dat de politie strenger gaat optreden tegen alcoholmisbruik in het park en nog eens goed kijkt naar de gevolgen van ontheffing in de zomer.