Van der Ven: 'Het wordt een fantastisch volleybalfeest'

''Het kan zeker niet meer fout gaan,'' zegt Paul van der Ven, coach van de volleybalmannen van Sliedrecht Sport. Zijn ploeg heeft nog één overwinning in vier wedstrijden nodig om kampioen te worden in de topdivisie en te promoveren naar de eredivisie.

Aanstaande zaterdag is de eerste kans al er in Veenendaal gespeeld wordt tegen VCV. Van der Ven heeft er alle vertrouwen in dat zijn mannen prima met de spanning om kunnen gaan. ''Natuurlijk is de sfeer iets anders, maar we hebben een volwassen team waarmee we in de beker van eredivisieteams hebben gewonnen. De voorbereiding is normaal richting een fantastisch volleybalfeest.''

Mocht Sliedrecht Sport de titel zaterdag binnen slepen, staat er een groot feest te wachten in sporthal De Basis. De ploeg en de meegereisde supporters zullen zo snel mogelijk terugkeren uit Veenendaal.