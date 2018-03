Studenten zijn arbeidsmigranten in hun complex zat

Zodra ze terug komen van hun werk gaan ze drinken en blowen en maken ze door het hele gebouw herrie. Dat zeggen studenten over de arbeidsmigranten in het complex waarin ze wonen aan de Aristotelesstraat in Rotterdam-IJsselmonde.

De flat is alleen bedoeld voor studenten, maar inmiddels wonen er volgens hen bijna vier keer zoveel arbeidsmigranten als studenten. De studenten zeggen regelmatig te zijn lastig gevallen. Een van hen zegt zelfs te zijn aangerand.

Dat gebeurde dinsdag. "Ik kwam thuis nadat ik gewerkt had", zegt Marlinde. "Voor de flat stond een aantal mannen met bierflesjes en peuken in hun handen, Ze riepen dingen naar me en maakten seksuele gebaren. Toen ik naar mijn kamer ging bonsden ze met drie, vier man op mijn deur."

"Toen ik open deed, zette er een een voet tussen de deur en probeerden ze mijn kamer in te komen. Een van hen begon mij overal aan te raken, terwijl de anderen erbij stonden te joelen. Die ene had volgens mij ook drugs gebruikt. Zijn ogen stonden naar beneden en hij was helemaal van de wereld", vertelt de 20-jarige studente.

Het is niet de enige confrontatie die studenten hebben gehad. Een andere student zegt dat hij op zijn kamer zat met de deur op slot, toen een sleutel in het slot werd gestoken. Even later stond een man op zijn kamer. "Ik heb die sleutel meteen afgepakt."

Andere studenten die 's avonds in nachtkleding in de keuken zaten, kregen volgens hun zeggen bezoek van een aantal dronken Polen, die erbij gingen zitten en in hun eigen taal tegen de meisjes aan begonnen te praten.

Studentenflat

"Ik tekende drie maanden geleden mijn contract en ik dacht dat ik op een studentenflat kwam met allemaal gezellige huisgenoten", zegt Louka. "Nu wil eigenlijk niemand meer 's avonds na 9 uur naar beneden lopen, of ze willen niet alleen thuis komen."

De verhuurder heeft woensdag een slot laten zetten op de deur die toegang geeft tot de verdieping waar de studenten wonen. Drie Polen, die op hun verdieping kamers hadden, zijn volgens de studenten naar een andere verdieping verplaatst.

"Maar aan de andere kant van de gang is nog een trappenhuis", zegt Louka. "Die deur is niet afgesloten, want het gaat om een nooduitgang. En via die deur komen ze gewoon weer onze verdieping op."

Inmiddels durven studentes niet niet meer in korte pyjamabroekjes te lopen op de afdeling. Wie naar de wc moet, doet zijn kamerdeur op slot, zo zegt Louka. "En dat is gewoon heel vervelend, want wij wonen hier wel gewoon."

Huurcontract

Louka en Marlinde vinden dat de arbeidsmigranten direct moeten vertrekken uit het complex. "In mijn huurcontract staat expliciet vermeld dat de kamer alleen bedoeld is voor een student en dat het om een studentencomplex gaat."

De studentes mogen ook geen logees op de kamers hebben en elke kamer is bedoeld voor 1 persoon, zo staat in het contract. "Maar die Polen slapen allemaal met zijn tweeën op een kamer."

De studenten zeggen van verhuurder Van der Huizen Vastgoed geen reactie te krijgen. "Eerst zijn ze aan de telefoon begripvol, maar dan verwijzen ze je door en daar wordt de telefoon niet meer opgenomen", besluit Louka.

Verhuurder Van der Huizen Vastgoed heeft tot nu toe niet gereageerd op verzoeken van RTV Rijnmond om commentaar te geven.