Rommelmarkten mogen weer in Rotterdam

Rommelmarkten komen weer terug in Rotterdam. Het gemeentebestuur schaft de strikte regels af die het organiseren van deze markten onmogelijk maakte. Veel ondernemers klaagden bij gemeente over het feit dat ze geen vlooienmarkt meer mochten organiseren.

Commerciële organisaties kregen sinds begin 2017 geen vergunning meer om rommelmarkten te organiseren. Alleen non-profit organisaties als verenigingen mochten dit nog doen. Rotterdam hoopte dat de populaire markten hierdoor een meer 'maatschappelijk' karakter kregen.

Het gevolg van de regels was echter dat er bijna geen rommelmarkten meer werden georganiseerd in de stad. De gemeente komt nu terug op de regels en hoopt dat de levendige markten weer terug komen in het stadsbeeld.

De nieuwe regels gaan in vanaf 15 april 2018.