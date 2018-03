'Vervuilende buitenlandse trucks glippen door milieuzone Maasvlakte'

Veel buitenlandse vrachtauto’s die op de Maasvlakte rijden, voldoen nog altijd niet aan de milieueisen. Ongeveer 15 procent van de wagens is in overtreding, maar door Europese regelgeving is het lastig de vervuilende trucks aan te pakken.

In de Rotterdamse haven is in 2014 een milieuzone ingesteld, omdat aandacht voor het milieu een voorwaarde was voor de uitbreiding van het havengebied met de Maasvlakte. Een van de eisen is dat diesels een schone Euro VI-motor moeten hebben voordat ze de Maasvlakte op mogen.

Informatiegebrek

Met speciale camera's in de milieuzone controleert de gemeente alle kentekens. Maar omdat niet alle buitenlandse trucks geregistreerd zijn, kan de gemeente niet controleren of alle voertuigen aan de milieueisen voldoen.

Rotterdam mag volgens Europese regels niet in de systemen van bijvoorbeeld de Poolse overheid en krijgt dus geen informatie over de voertuigen.

"Gevolg is dat de camera's niet zien of het nieuwe of oude vrachtwagens zijn, schonere of een vervuilende. In veel gevallen kun je de buitenlandse chauffeurs hiervoor niet beboeten", vertelt Quinten Snijders van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Het enige alternatief is fysiek controleren. Dat gebeurde in 2017 negen keer. Uit die controles bleek dat 73 procent van de vrachtwagens aan alle eisen voldeed.

Cijfers

44 procent van de buitenlandse trucks op de Maasvlakte is drie jaar na invoering van de zone nog niet geregistreerd bij de gemeente. Een kwart van deze voertuigen is daadwerkelijk in overtreding.

Vanaf eind 2014 tot vorige week zijn 12.479 overtredingen geconstateerd. De boete voor het niet registreren is 104 euro.

Concurrentie

Door het hiaat in het registratiesysteem hebben Nederlandse truckers last van oneerlijke concurrentie, vindt TLN. Zij staan allemaal geregistreerd en de pakkans is voor hen daardoor nagenoeg 100 procent.

TLN en de gemeente Rotterdam willen afspraken maken in Europees verband over de uitwisseling van informatie zodat de buitenlandse trucks beter gecontroleerd kunnen worden. Rotterdam voert de Europese lobby met onder meer Londen, Milaan en Antwerpen.

Overigens zijn er voor verkeersovertredingen zoals snelheid, roodlicht en alcohol wel Europese afspraken.