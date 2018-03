Check hier de uitslag van jouw gebiedscommissie of wijkraad in Rotterdam

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mochten Rotterdammers ook stemmen voor de wijkraad en gebiedscommissies. De uitslagen van deze verkiezingen zijn nu bekend.

Klik hieronder om te zoeken naar de uitslag in jouw wijk.

Uitslag wijkraden en gebiedscommissies Noordoever

Uitslag wijkraden en gebiedscommissies Zuidoever

In Rotterdam-Noord en Rotterdam-Feijenoord werden voor het eerst wijkraden gekozen in plaats van gebiedscommissies. In de andere buurten blijven de gebiedscommissies bestaan.

De wijkraden bestaan uit vijf wijkbewoners. De leden gaan het stadsbestuur adviseren over onderwerpen die spelen in hun wijk. De bewoners hoeven geen lid te zijn van een politieke partij.

Bijzonder aan de wijkraad is dat ook jongeren mogen meebeslissen. Jongeren mochten vanaf hun zestiende op de kieslijst staan. Ook mocht de jeugd van zestien jaar of ouder op hen stemmen.