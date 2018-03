Deel dit artikel:











Wiljan Vloet wordt directeur Roparun Wiljan Vloet

Wiljan Vloet wordt de nieuwe directeur van de Roparun. De oud-trainer van Sparta is nu nog manager voetbalzaken bij FC Den Bosch. Vloet treedt in dienst per 1 mei.

Vloet was met tussenpozen sinds 1999 actief in het betaald voetbal. Hij was ook twee periodes actief bij Sparta. De laatste twee jaar werkte hij voor FC Den Bosch, de club waar hij ook debuteerde in het betaald voetbal. De Roparun vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 21 mei. In totaal lopen er 312 teams vanuit Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Vorig jaar brachten de deelnemende teams bijna vijfenhalf miljoen euro bij elkaar. Het geld wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan goede doelen of projecten voor mensen met kanker die bijdragen aan de missie van Roparun: 'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'.