Baas Unilever verdient 292 keer meer dan de gemiddelde medewerker

Unilever-topman Paul Polman verdient 292 keer meer dan de gemiddelde werknemer van het Rotterdamse voedings- en wasmiddelenconcern. In 2017 incasseerde hij ruim 11 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Focus Orange in opdracht van Het Financieele Dagblad.

Het gemiddelde salaris van een medewerker bij Unilever is ongeveer 37.670 euro. Het gemiddeld salaris van een Nederlandse topman of vrouw bedraagt 4,7 miljoen euro.

Volgens de onderzoekers is het verschil is zo groot doordat Unilever een wereldwijd concern is. De verdiensten van een theeplukker in India voor Unilever zijn natuurlijk relatief laag. Daardoor is het verschil zo hoog, stelt adviesbureau Focus Orange.

Rotterdam

Vorige week werd bekend dat het hoofdkantoor van het Nederlands-Britse concern definitief naar Rotterdam komt.

Unilever maakt producten als Axe, Knorr en Dove. Het bedrijf heeft nu nog twee hoofdkantoren; een in Londen en een in Rotterdam. Het kantoor in Londen gaat dicht om kosten te besparen, aldus het bedrijf.