Rotterdamse PVV krijgt zetel minder, DENK krijgt er vier

De Rotterdamse PVV krijgt toch geen twee zetels in de gemeenteraad. De partij van lijsttrekker Maurice Meeuwissen krijgt een zetel minder dan de voorlopige uitslag van woensdagavond liet zien.

De verschuiving komt doordat nu 100 procent van de stemmen zijn geteld. Afgelopen woensdag werd een voorlopige uitslag gegeven op basis van 90 procent van de stemmen.

DENK krijgt er juist een zetel bij en komt daardoor uit op vier zetels in de raad. Daarmee is het de grootste nieuwe binnenkomer in de Rotterdamse raad.

Het zetelverlies moet opnieuw een zware dobber zijn voor de PVV na het toch al tegenvallende resultaat. PVV-leider Geert Wilders kondigde in december bij de aftrap van de lokale campagne aan dat hij de strijd met Leefbaar Rotterdam wilde aangaan.

Die strijd is gewonnen door Leefbaar. De partij blijft met elf zetels de grootste in Rotterdam.