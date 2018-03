DENK-voorman Kuzu krijgt meer stemmen dan lijsttrekker Van Baarle

DENK-lijstduwer Tunahan Kuzu heeft twee keer zoveel stemmen gekregen dan de Rotterdamse lijsttrekker Stephan van Baarle. Kuzu kreeg 6614 voorkeursstemmen en Van Baarle 3460.

Het is nog onduidelijk wat Kuzu met de zetel gaat doen, omdat hij momenteel in de Tweede Kamer zit voor DENK. Kuzu kan zelf in de raad gaan zitten of bijvoorbeeld zijn zetel geven aan de nummer vier van de lijst Natasha Hoesein. Kuzu komt later op de dag met een verklaring.

DENK krijgt in totaal vier zetels in de Rotterdamse raad.