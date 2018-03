Deel dit artikel:











Oranje en De Zeeuw in FC Rijnmond Hans de Zeeuw

Geen competitievoetbal dit weekend, maar wel een FC Rijnmond vandaag. In de voetbaltalkshow bespreken we vandaag het vernieuwde Nederlands elftal en is Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht, te gast.

De Zeeuw wordt geflankeerd door Geert den Ouden, Ruud van Os en presentator Etienne Verhoeff. Uiteraard gaat het vanavond over FC Dordrecht, dat knap presteert na de winterstop. Maar we spraken ook met Ronald Koeman, Tonny Vilhena, Stefan de Vrij en Marten de Roon. FC Rijnmond begint vanavond rond 17.25 uur en wordt ieder uur herhaald.