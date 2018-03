Rotterdamse stemmenteller zegde huis op om 'buiten te leven'

Donderdag zat hij nog stemmen te tellen in Ahoy Rotterdam na de gemeenteraadsverkiezingen en afgelopen nacht sliep hij er vlakbij in het Zuiderpark. Krijn van Bellen heeft achttien jaar een huis gehad in Rotterdam, maar zei dat vorig jaar op om buiten te leven.

De 51-jarige Van Bellen noemt zichzelf een vrijbuiter die graag in de buitenlucht is. Hij kampeert daarom door het hele land. Nadat hij afgelopen winter op de Canarische Eilanden had gekampeerd, besloot hij zich op de terugweg naar huis aan te melden als stemmenteller in Rotterdam.

"Ik dacht: ik overnacht daarna gewoon in het Zuiderpark en dan ga ik de volgende dag op mijn gemak naar het oosten om mijn verjaardag met familie te vieren."

Of kamperen in openbare parken mag, weet Van Bellen niet, maar hij zorgt er wel altijd voor dat hij alles weer inpakt zodra de vogeltjes beginnen te fluiten.

En helemaal ongevaarlijk is het ook niet altijd: "Afgelopen nacht hoorde ik om een uur of vier allemaal gefrommel en ik dacht dat het ratten waren. Het bleek een Poolse man die mijn eten uit een tas viste. Hij zag mijn tent niet, schrok zich rot, bood excuses aan en liep snel weg", zegt Van Bellen. Daarna kon hij de slaap toch niet meer echt vatten.

Zomerslaapzak

Koud is het ook af en toe. Vooral met een zomerslaapzak, die met 25 graden op de Canarische Eilanden nog prima voldeed. Daarom viste hij op vrijdagochtend een fleecedeken uit een prullenbak. "'Vindt het in de goot, gebruikt het in nood', is een oud gezegde."

Van Bellen benadrukt dat hij niet dakloos is, maar voor dit leven kiest. Toen hij net in Rotterdam kwam wonen, ging hij meteen als vrijwilliger aan de slag bij de nachtopvang in de Pauluskerk.

Hij wijt zijn voorkeur voor het buitenleven aan zijn militaire achtergrond. "Het eerste wat je hoort als je bij de kazerne komt is: hier is je slaapzak en ga maar in het bos slapen."

Van Bellen heeft zijn woonpas nog en kan altijd weer een huis huren. Vorige maand bood woningcorporatie Vestia hem zelfs nog een mooie woning aan, maar een dag voordat hij moest tekenen, besloot hij het toch niet te doen: "No way, dacht ik uiteindelijk."