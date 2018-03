De meest opvallende feitjes na de verkiezingsuitslagen

De definitieve uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen in de regio Rijnmond zijn grotendeels bekendgemaakt. RTV Rijnmond heeft de opvallendste feitjes voor je verzameld.

Rotterdam

- Lijsttrekker Said Kasmi van D66 in Rotterdam behaalde minder stemmen dan de nummer twee: Chantal Zeegers.

- Jos Verveen van Stadsinitiatief Rotterdam kwam 1300 stemmen tekort voor een zetel. De kiesdeler in de stad is 5128.

- SP-er Luiza Soares is met voorkeursstemmen in de Rotterdamse raad terechtgekomen. Ze stond op nummer 4 en krijgt nu een van de twee zetels die de SP heeft gehaald.

- DENK-lijstduwer Tunahan Kuzu heeft twee keer zoveel stemmen gekregen als de Rotterdamse lijsttrekker Stephan van Baarle.

- De Rotterdamse PVV krijgt toch geen twee zetels in de gemeenteraad. Na de definitieve hertelling heeft de partij van lijsttrekker Maurice Meeuwissen in totaal 1 zetel. DENK krijgt er juist een zetel bij.

Gorinchem

- Ro van Doesburg, de nummer twaalf van Democraten Gorinchem, is met voorkeursstemmen gekozen. Ook de nummer negen van de lijst, Hafid Chaaby, komt op basis van voorkeursstemmen in de raad. Dit ten koste van respectievelijk de nummer twee en drie van de lijst.

Dordrecht

- De nummer 30 van D66 in Dordrecht, Ahmet Polat, is met voorkeurstemmen in de Dordtse gemeenteraad gekomen. Ook Osman Bosuguy, de nummer negen van de lijst, komt in de raad. De partij heeft in totaal vier zetels.

- De nummer vijf van GroenLinks, Necdet Burakçin, is met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen. Dit ten koste van Ernst Sleijser, de nummer vier op de lijst.

- In Dordrecht zijn er ook twee kandidaat raadsleden die geen enkele stem kregen bij de verkiezingen; CDA-kandidaat Jean Wiertz (30ste op de lijst) en Hans Scherpenzeel (D66, 37e) kregen niemand zover om voor hen te stemmen. Wel nobel: ze hebben ook niet op zichzelf gestemd.

Schiedam

- De nummer twee van Lokaal Onafhankelijk Schiedam Arie Villerius, heeft zijn plek moeten afstaan aan Monique Rotteveel. Zij is de nummer vier van de lijst.

- De nummer negen van DENK, Cemi Kahramanoglu, is met voorkeursstemmen in de Schiedamse raad gestemd. Dat gaat ten koste van Jane Ortet, de nummer twee van de partij.

- VVD-wethouder Nathalie Gouweleeuw is met voorkeurstemmen gekozen, ze stond op de laatste plek (20) als lijstduwer. Het is nog onbekend of zij de komende vier jaar in de raad gaat zitten.

- De nummer vier van Progressief Schiedam, Ingrid Coenradie-Maris, heeft de meeste voorkeursstemmen van haar partij binnen gesleept. Ze staat haar zetel echter af aan de runner-up en haar echtgenoot: Johan Maris.