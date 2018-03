Oud-directeur Ahoy en professor begeleiden formatie Rotterdam

Oud-directeur van Ahoy Jos van der Vegt en professor Derk Loorbach van de Erasmus Universiteit zijn aangesteld als verkenners voor het nieuw te vormen Rotterdamse college. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb bekendgemaakt.

De twee gaan de komende drie weken onderzoeken wat de mogelijke coalities zijn in Rotterdam. In een Tweet schrijft Loorbach vrijdag: "Goed gesprek gehad, deze Rotterdammer van noord en van zuid hebben er zin in!"

Leefbaar Rotterdam is de grootste partij in Rotterdam met elf zetels. Daarna volgen vier partijen met vijf zetels: D66, PvdA, VVD en GroenLinks.