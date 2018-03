Rotterdamse juf heeft handen vol aan 'ongelukjes'

Bassischool Het Open Venster in Rotterdam-Zuid staat het ouders niet langer toe om niet-zindelijke kinderen naar school te brengen. De juf, die het al druk heeft, heeft haar handen vol aan het verschonen van de kleuters.

Victor van Toer, directeur van de school in Lombardijen, vindt het jammer dat de maatregel moet worden genomen.

''Een ongelukje kan gebeuren, maar dit is meer. We hebben het over kinderen die structureel problemen hebben. Dat kan een juf naast de drukke werkzaamheden en de verantwoording voor de andere kinderen er niet bij hebben.''

Scholen hebben van de overheid toestemming om kinderen met deze problemen te weigeren. Uiteraard doen scholen er alles aan om kinderen weer zo snel mogelijk in de klas te krijgen.

Problemen met zindelijkheid worden lang niet altijd veroorzaakt omdat ouders te laat hun kinderen laten wennen zonder luier te leven. Er is geregeld ook sprake van fysieke problemen.