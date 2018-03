Deel dit artikel:











4000 jaar museale Hoeksche Waardse historiehysterie

De roemruchte Hoeksche Waardse plattelands- en dorpgeschiedenis van maar liefst 4000 jaar her, is vanaf nu te bezichtigen in de benedendijkse Heinenoordse Herenboerderij die nu dienst doet als (streek)museum.

Museum-directeur Belle van de Berg en haar schare vrijwilligers hebben kosten noch moeite gespaard om de rijke historie en deels moord- en brandschattingshysterie, rond bijvoorbeeld de Barbier van Piershil en de Oranje-gezinde Geuzen als meedogenloze papenhaters annex martelaren van Gorinchem-over-de-klingjagers, in 50 vitrines te vangen. Regio-wederwaardigheden-in-beeldbrengert c.q. uwer gelegenheidsvloggert Jack F Kerklaan laat aan de hand van de beestachtig gezellige en tevens jongste museum-directeur van Nederland, Belle z'n licht schijnen over deze zeer aanbevelings- en dus bezoekwaardige tentoonstelling........