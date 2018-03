Gebiedscommissies en wijkraden: het zijn de oren, ogen en handen van de wijk

In een volle Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis maakte burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag de uitslagen bekend van de verkiezingen voor wijkraden en gebiedscommissies. "Het zijn de oren, ogen en handjes van de stad in de eigen wijk", zei Aboutaleb tijdens zijn toespraak.

Wijkraden en gebiedscommissies zijn een politiek experiment. Bewoners kunnen zo invloed uitoefenen op wat er in de wijk gebeurt. Politieke partijen mogen meedoen, maar ook andere wijkbewoners kunnen zich organiseren en verkiesbaar stellen.

Vier jaar geleden kon al op gebiedscommissies gestemd worden, maar dit jaar maakten de gebiedscommissies in Rotterdam-Noord en Rotterdam-Feijenoord plaats voor de wijkraden.

Het idee is meer inspraak van onderaf mogelijk te maken. Zo kunnen bewoners meepraten en meebeslissen in plaats van zaken van bovenaf opgelegd te krijgen.

Zo onderhandelde de gebiedscommissie In Rotterdam-Vreewijk mee over de huurprijs van een buurthuis , waardoor het open kon blijven.

In Hillegersberg-Schiebroek ondersteunde de gebiedscommissie een bewonersinitiatief voor schonere lucht met 50 duizend euro . Daarmee konden bewoners fijnstof-meetapparatuur kopen. Ook pleitte de gebiedscommissie daar voor een extra loket bij de stadswinkel , vanwege de lange wachttijden.

Voorbij partijpolitiek

Sommige lijsten zijn niet verbonden aan een bestaande politieke partij. A-politiek dus. Hoewel veel kieslijsten worden gevormd door bestaande politieke partijen, zijn ook a-politieke lijsten in sommige wijken populair.

In de Burgerzaal van het gemeentehuis legt iemand die is gekozen voor zo'n a-politieke lijst uit waarom dat belangrijk is: "Je kunt allerlei verschillende meningen hebben, maar als je dingen wil ondernemen en doen met elkaar, kom je er vast wel uit. Dat is belangrijk in een wijk."

Burgemeester Aboutaleb: "Het voordeel is dat je niet gebonden bent aan een partijlijn. Het nadeel wanneer je niet met een partij verbonden bent, is dat het lastig is om iemand te vinden die voor jou kan lobbyen in de gemeenteraad", aldus de burgemeester.

Veel doen met weinig geld

Burgemeester Aboutaleb is enthousiast over het experiment. "Er is heel veel belangstelling in de stad om vanuit de eigen wijk dingen te verbeteren. Ze hebben daar wel politieke aandacht voor nodig en een beetje geld. Deze mensen kunnen soms in hun eigen wijk met een paar duizend euro geweldige dingen doen", zei de burgemeester donderdag.

Gebiedscommissies en wijkraden hebben niet veel politieke macht, maar kunnen wel gevraagd en ongevraagd advies geven aan wethouders. "Wat mij betreft moet het niet alleen om inspraak gaan, maar ook om doen, dus met wijkbudgetten", zegt Aboutaleb die veel van de gebiedscommissies en wijkraden verwacht: "Het zijn de oren, ogen en handjes van de stad in de eigen wijk. Ze kunnen onvoorwaardelijk op mijn steun en rugdekking rekenen."

Onder de 18

Omdat dit experiment niet officieel onder de kieswet valt, mogen ook 16- en 17-jarigen kiezen én zich verkiesbaar stellen.

In Rotterdam-Alexander richtte bijvoorbeeld de 17-jarige Akhilesh Bansidhar zijn eigen beweging Kleurrijk Alexander op. In Delfshaven stond Hamza Ciklaakbiyik, ook 17 jaar oud, op nummer drie op de lijst voor WIJ Delfshaven.

Wijkplan

Een voorbeeld van wat gebiedscommissies doen, is het maken van een wijkagenda en een wijkplan met de bewoners. Dat kan bijvoorbeeld gaan over groen in de straat, vrijwilligers-initiatieven en speelplaatsen.

Gebiedscommissies en wijkraden kunnen ook budget aanvragen. Niet veel, maar dat geld kan worden besteed aan bewonersinitiatieven. De gebiedscommissie mag kiezen welke initiatieven geld krijgen.

Viola Schaaf is nieuw gekozen voor de wijkraad Oude Noorden. "Als inwoner ben ik al actief voor de wijk en ik denk dat ik op dit niveau net iets meer kan bereiken. Dat we concreter actie kunnen ondernemen."