Kinderdijk krijgt derde museummolen

De toeristische attractie Kinderdijk krijgt volgend jaar een derde museummolen. Dat maakte Kees van der Vlist, directeur Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, bekend bij de opening van het toeristische seizoen in Kinderdijk.

Het gaat om Overwaard Molen No.4 die is gebouwd in 1740. Van der Vlist: "We zijn al jaren bezig met de restauratie van de contramolen, een van de meest bijzondere molens van Nederland. Het is de enige ter wereld die twee kanten op kan malen. We hopen dat 'ie over een jaar toegankelijk is voor publiek."

Rondvaartboot en app



Op 18 april krijgt Kinderdijk er ook een derde rondvaartboot bij. "Een prachtig geschenk van het Maritiem Museum Rotterdam", zegt de directeur. "Hij is door onze vrijwilligers omgebouwd en duurzaam gemaakt. Met deze boot kunnen we bezoekers meer verspreiden over het gebied."

Daarnaast verschijnt dit jaar de Kinderdijk-app voor smartphones. "Bij een gekocht kaartje kunnen ze gratis de app downloaden. Daarop zijn onder meer gesproken rondleidingen door het gebied beschikbaar in zeven talen."

Van der Vlist hoopt op deze manier beter informatie te kunnen geven over 'het waarom' van het werelderfgoed in Kinderdijk.

"Want het gaat niet alleen om die molens. Het gaat om zevenhonderd jaar geschiedenis van watermanagement. Daar kunnen we als Nederlanders trots op zijn."

Bezoekerscentrum



Er wordt dit jaar ook een begin gemaakt met de bouw van een nieuw bezoekerscentrum. "Eindelijk! Daar praten we al twintig jaar over." Over twee maanden gaan de palen de grond in voor het nieuwe centrum.

Vorig jaar had Kinderdijk 277.398 betalende bezoekers. Dat is 10 procent meer dan het jaar ervoor.