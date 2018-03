Deel dit artikel:











Aanvoerder en trainer ontbreken bij FC Dordrecht

FC Dordrecht moet het zondag aan De Krommedijk tegen Go Ahead Eagles opnemen zonder aanvoerder Gustavo Hamer en trainer Gérard de Nooijer. Hamer is opgeroepen voor Oranje-20 en trainer De Nooijer is geschorst.

Assistent-trainer Johan Versluis neemt de taken van De Nooijer zondag waar. De Nooijer is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen FC Den Bosch van afgelopen weekend. De coach van FC Dordrecht reageerde in de ogen van scheidsrechter Cristiaan Bax te fel op een beslissing. De van Feyenoord gehuurde middenvelder Gustavo Hamer is opgeroepen voor Oranje onder de 20, dat dinsdag een oefenduel speelt tegen Tsjechië. De wedstrijd tussen FC Dordrecht en Go Ahead Eagles is zondag live te horen op Radio Rijnmond.