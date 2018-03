ARCHIEF RIJNMOND 18 maart 2018 - Verkiezingen

Afgelopen week heb ik geprobeerd mijn stemming niet te laten bederven door discussies rond de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Zoals zo vaak de laatste jaren, ging en gaat het vrij veel over ‘de’ Islam en over ‘de’ Nederlandse ‘identiteit’.

Wat past in het sentiment dat sinds de opkomst van Pim Fortuyn door Nederland gaat: dat onze waarden en onze manier van leven worden bedreigd door de oprukkende islam, door een eindeloze immigrantenstroom, en door overheersing door de Europese Unie.

Onze eigenheid, onze identiteit, dreigt onder de voet te worden gelopen door, kort samengevat, vreemdelingen.

Vanaf het eerste begin heb ik dat een wonderlijk sentiment gevonden. Dat sentiment staat namelijk helemaal los van de feiten, en dat kun je makkelijk aantonen ook.

Maar zo’n vijf tot zeven procent van de Nederlandse bevolking hangt de Islam aan. En maar een piepklein deel daarvan koestert extreme denkbeelden. Het aantal asielzoekers in Nederland is de laatste jaren nogal gedaald. Het is niet voor niks dat er asielzoekerscentra sluiten. En over belangrijke delen van de Nederlandse samenleving heeft ‘Europa’ weinig te zeggen. Denk aan: gezondheidszorg, onderwijs, rechtspraak, sociale zekerheid en pensioenen.

Maar: een deel van de politiek is zo bezig geweest met angst zaaien rond die zogenaamde Nederlandse identiteit dat er toch aardig wat vijandsbeelden zijn gaan bloeien.

Waar je politieke munt uit kunt slaan.

Want misschien weet u het: hoe banger mensen zijn, hoe conservatiever ze worden, en hoe ‘rechtser’ ze gaan stemmen.

Wanneer je als ‘rechtse’, ‘conservatieve’ partij kiezers naar je toe wilt trekken: maak ze bang.

Ja, maar mensen zijn toch niet gek?

Mensen laten zich toch niet zomaar een angst áánpraten?

Nou, dat blijkt in de praktijk best te kunnen.

Kijk naar wat er is gebeurd rond de komst van het asielzoekerscentrum in de Beverwaard.

Aanvankelijk heerste daaromheen angst en woede.

Als dat centrum er eenmaal stond zouden vrouwen hier in de buurt niet meer over straat kunnen omdat ze verkracht zouden worden.

Er werd geprotesteerd.

De bakstenen vlogen door de lucht.

Het AZC kwam er toch, niemand blijkt last te hebben van de asielzoekers die er wonen, en hier en daar klinkt nu het inzicht van wijkbewoners dat ze zijn opgehitst. Dat ze zich hebben laten gek maken.

Dat kan dus gebeuren.

Ja, maar hoe dan?

Wat is het mechanisme?

Van de week las ik er een verklaring voor die me nogal trof.

Kijk, als er eenmaal een – desnoods sluimerend – gevoel is van ‘wij’ en ‘zij’, hoef je alleen maar steeds te hameren op wat een handjevol van de vervelendste lui van ‘zij’, van ‘hen’, uitvreet.

Het beeld van de héle groep van ‘hen’, van de buitenstaanders, wordt dan al snel gemodelleerd naar de ‘slechtste’ kenmerken van het ‘slechtste’ deel van die groep.

Aan de andere kant van het spectrum staan ‘wij’, de ‘gevestigde’ groep, en wij vormen ons zelfbeeld niet naar de rotste appels in ons midden, maar juist naar de meest voorbeeldige, meest hoogstaande vertegenwoordigers.

‘Wij’ zijn Cruijff, ‘zij’ zijn Mohammed B.

Wij hebben de Deltawerken aangelegd, zij zijn terroristen.

Dat vind ik wel een inzicht.

Van Nederlandse moslims wordt ook steeds verwacht dat ze zich distantiëren van jihad-gangers en extreem-islamitische terroristen.

Maar van mij wordt nooit gevraagd om afstand te nemen van Willem Holleeder of Karst T of van de zoveelste pater die kinderen heeft misbruikt.

Er wordt gemeten met twee maten, en een deel van de politiek jaagt dat aan.

De namen mag u zelf invullen.

En helaas holt een belangrijk deel van de media achter dit alles aan met berichten en discussies over islam, integratie en identiteit.

Het staat allemaal op enige afstand van mij, met mijn interesse in muziek, grammofoonplaatjes en oude artiesten, maar de laatste tijd voel ik een vrij groot verlangen opkomen naar een politieke partij of beweging die helemaal nìks zegt over ‘nationale identiteit’ en islam, die zich op geen enkele manier bezighoudt met bangmakerij, die trouwens ook niet de halve stad onder hangt met schreeuwerige verkiezingsborden, maar die gewoon – zonder emotionele uitbarstingen - in een programma laat weten wat binnen mijn gemeente de ideeën zijn op het gebied van zorg, onderwijs, woningbouw, verkeer, cultuur en schuldenproblematiek. De zaken waar het ècht om draait.

Daarmee lijkt de keuze in het stemhokje me eerlijk gezegd al lastig genoeg.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

TOEN WIJ NAAR ROTTERDAM VERTROKKEN

2. Ali Cyaankali – Senem Diyici

3. Langs de Maas – Evangelos Rekatsinas

4. Op de Schiedamschedijk – Lisy Pires & Carlos Matos

5. Ondertussen in Nederland - Anne Vegter

6. Geef mij maar Holland – Meteoor Kwartet

MOTHERLAND

7. Over Tuschinski & Shtil die Nacht – Arie van der Krogt & Iris van der Lee

8. Rotterdam – Arie van der Krogt & Iris van der Lee

9. Leo en Jacoba - Izak Boom

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band