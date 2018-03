HET OPKAMERTJE 11 maart 2018

Waar háááálen ze het vandaan?Bert & Kees zoeken het uit.

GREEN ONIONS

1. Cas Card - Les Baroques

2. Help Me – Sonny Boy Williamson

3. Green Onions - Booker T. and The M.G.’s

BONEY

4. Baby Do You Wanna Bump – Boney M.

5. Al Capone – Prince Buster's All Stars

6. Ma Baker – Boney - M

7. Sidi Mansour – Mohammed Hanesh

KETTING-PLAGIAAT

8. Get Free – Lana del Rey

9. Creep - Radiohead

10. The Air That I Breathe - Albert Hammond

11. The Air That I Breathe - The Hollies

YES MY DARLING DAUGHTER

12. Yes My Darling Daughter – Eydie Gormé

13. Yes, My Darling Daughter - Dinah Shore

14. Ballade d'Ukraine (Dumka S. 249/1) – István Székely

15. Oj, Ne Chody Hryciu – M. Tokaroff’s Vocal Trio

NEDERLANDSE COVERS

16. Arrivederci Ans – Ronnie Tober

17. How Do You Think I Feel – Red Sovine

18. Crying In The Rain – Carole King

19. Eenzaam In De Mist – The Young Sisters