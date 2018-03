Kuzu ook in Rotterdamse gemeenteraad

DENK-voorman Tunahan Kuzu neemt tijdelijk zitting in de Rotterdamse gemeenteraad. Dat maakte hij vrijdag bekend.

Kuzu stond als lijstduwer op de twintigste plaats in Rotterdam, maar kreeg genoeg stemmen om rechtstreeks gekozen te worden. Met 6614 voorkeursstemmen kreeg hij zelfs twee keer zoveel stemmen als lijsttrekker Stephan van Baarle.

Van Baarle zegt trots te zijn de landelijke partijleider hen voor een poosje komt versterken.

"In overleg met de fractievoorzitter van DENK Rotterdam, Stephan van Baarle, hebben wij besloten dat ik tijdelijk zitting zal nemen in de gemeenteraad van Rotterdam. Mijn werkzaamheden als Tweede Kamerlid blijf ik uiteraard uitvoeren", laat Kuzu in een schriftelijke reactie weten.

Vrijdag werd ook bekend dat DENK niet drie, maar vier zetels behaalde. De partij is daarmee de grootste nieuwe binnenkomer in de Rotterdamse raad.

Het is nog niet bekend hoelang Kuzu deze dubbelfunctie gaat uitvoeren. Kuzu was tussen 2008 en 2012 ook raadslid in Rotterdam voor de PvdA.